تبسة: تفحم شخص إثر اندلاع حريق بمصلحة الأرشيف التابع “للكناس”

تسبّب حريق إندلع صبيحة اليوم الأحد بمصلحة الأرشيف التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة تبسة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية بالشريعة لأجل إخماد حريق، الذي بغرفة بمصلحة الأرشيف بالطابق الأول.

وأضاف البيان، أن الأرشيف تابع للصندوق الوطني للتامينات الإجتماعية العمال الأجراء وكالة ولاية تبسة.

وكذا مركز الدفع والمراقبة الطبية بئرمقدم بمديرية الضمان الاجتماعي ببلدية بئر مقدم، ويتكون من ثلاثة غرف.

وأضاف البيان، أنه تم السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي الارشيف، غير أنه تم العثور على جثة لشخص، متفحمة كليا.

وأوضح المصدر أن الجثة مجهولة الهوية لدى عمال الضمان الاجتماعي، تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.