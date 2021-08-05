تبسة: تفكيك شبكة تروّج الأقراص المهلوسة.. وحجز 1900 قرص “إكستازي”

تمكن رجال الشرطة العاملين بفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد عثر بحوزتهم على 1900 قرص دواء مهلوس خطير من نوع اكستازي. حيث تم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة وسماعهم على محاضر بناء على تعليمات وكيل الجمهورية. الذي أمر بتعميق التحقيق وتوقيف كل من يثبت أنه متورط

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المهلوسات يحمل علامة “فايسبوك” ويعتبر من أشد المؤثرات العقلية وأكثرها تأثيرا ويستهوي الجنس اللطيف اكثر ويباع القرص الواحد ب2500 دج.