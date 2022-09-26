تبسة.. توفيف شخصين واسترجاع سيارة مسروقة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجن بولاية تبسة، من توقيف شخصين (م.م) يبلغ من العمر 33 سنة، (خ.ع) يبلغ من العمر 21 سنة، بتهمة السرقة المقترنة بظرف التعدد والتهديد وإستعمال العنف مع الإستدراج.
وفي هذا السياق، تعود حيثيات القضية إلى شكوى مقدمة من طرف أحد المواطنين (أ.أ)، مفادها تعرضه إلى الاعتداء والتهديد مع سرقة سيارته من طرف شخصين يجهل هويتهما كان ينقلهما من بلدية العقلة إلى بلدية بجن.
و على الفور تم تشكيل دورية عبر الإقليم مع غلق جميع المنافذ والمسالك الممكن استغلالها من قبل الفاعلين.
هذا و بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام عثر على السيارة على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية العقلة وعلى متنها المشتبه فيه الأول (م.م).
أين تم حجز المركبة وتوقيفه، أثناء التحقيق معه صرح بارتكابه للفعل رفقت شريكه المدعو (خ.ع)،
وعلى الفور تنقل أفراد الدورية إلى مقر سكن المشتبه فيه الثاني ليتم توقيفه من أجل مواصلة التحقيق أين اعترف هو الأخر بارتكابه للجريمة.
كما أسفرت القضية عن توقيف شخصين مع استرجاع المركبة المسروقة في وقت قياسي،
ليتم بعدها تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة اين تم ايداعهم الحبس المؤقت.
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كما تم العثور على شاب يبلغ من العمر 27 سنة جثة هامدة معلقة بحبل وخمار حول رقبته داخل فناء منزله بحي العتيق بمدينة بئر العاتر في تبسة.
ليتم على الفور اخطار مصالح الامن التي تدخلت وباشرت تحقيقا في ملابسات الحادثة. بأمر من وكيل الجمهورية.
كما تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية ووضعها على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية التيجاني هدام. في انتظار اخضاعها للتشريح من طرف الطبيب الشرعي.
تبسة: الإطاحة بشبكة دولية مختصة في استيراد وتصدير المخدرات
كما تمكنت فرقة محاربة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لأمن ولاية تبسة، من تفكيك شبكة دولية إجرامية متخصصة في استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية أسفرت عن حجز 150 كلغ من الكيف المعالج (قنطار ونصف) تحمل علامة “لاكامورا”. كما مكنت العملية من توقيف 3 أشخاص وإمراة والبحث جار عن اخرين هم في حالة فرار
للإشارة فإن الكمية المعتبرة من المخدرات كانت مخبأة في جوف الأرض داخل مستثمرة فلاحية. حيث إستعمل المحققون جرافة في عملية الحفر. واستخراج المخدرات التي كانت مموهة بطريقة إحترافية.
كما تم تحويل ملف القضية بموجب إجراءات التخلي إلى القطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة.