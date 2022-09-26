تبسة.. توفيف شخصين واسترجاع سيارة مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجن بولاية تبسة، من توقيف شخصين (م.م) يبلغ من العمر 33 سنة، (خ.ع) يبلغ من العمر 21 سنة، بتهمة السرقة المقترنة بظرف التعدد والتهديد وإستعمال العنف مع الإستدراج.

وفي هذا السياق، تعود حيثيات القضية إلى شكوى مقدمة من طرف أحد المواطنين (أ.أ)، مفادها تعرضه إلى الاعتداء والتهديد مع سرقة سيارته من طرف شخصين يجهل هويتهما كان ينقلهما من بلدية العقلة إلى بلدية بجن.

و على الفور تم تشكيل دورية عبر الإقليم مع غلق جميع المنافذ والمسالك الممكن استغلالها من قبل الفاعلين.

هذا و بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام عثر على السيارة على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية العقلة وعلى متنها المشتبه فيه الأول (م.م).

أين تم حجز المركبة وتوقيفه، أثناء التحقيق معه صرح بارتكابه للفعل رفقت شريكه المدعو (خ.ع)،

وعلى الفور تنقل أفراد الدورية إلى مقر سكن المشتبه فيه الثاني ليتم توقيفه من أجل مواصلة التحقيق أين اعترف هو الأخر بارتكابه للجريمة.

كما أسفرت القضية عن توقيف شخصين مع استرجاع المركبة المسروقة في وقت قياسي،

ليتم بعدها تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة اين تم ايداعهم الحبس المؤقت.

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