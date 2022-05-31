تبسة: جريمة قتل مأساوية ضحيتها شاب في مقتبل العمر
شهدت مدينة تبسة في اولى ساعات هذا اليوم، على الساعة الثانية صباحا، جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.
وهذا بعد تلقيه طعنة على مستوى الرقبة بواسطة سلاح ابيض من طرف شاب اخر خلال مشاجرة كبيرة بين عدة اشخاص بحي الزاوية.
وفي هذا السياق، تم تحويل الضحية الى مستشفى عالية صالح اين وضعت جثته على مستوى حفظ الجثث بعد لفظ انفاسه الاخيرة.
موازاة مع تدخل مصالح الامن وتمكنها من توقيف المشتبه به في ارتكاب الجريمة ووضعه تحت الحجز النظري بمقر الامن.
مع اخطار وكيل الجمهورية الذي امر بفتح تحقيق معمق وتحديد جميع الاطراف وتقديمهم امامه طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
هذا وعقب ارتكاب الجريمة احتج مجموعة من سكان الحي بسبب ما اعتبروه خطرا متزايدا بسبب انتشار الجريمة بمختلف انواعها، وتنامي ظاهرة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية وما تفرزه الظاهرة من شجارات يومية واعتداءات.
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تبسة: وفاة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين وشاحنة
كما لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون، في اصطدام بين سيارتين وشاحنة، اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 16، ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت وحدات الحماية على الساعة 11 و 50 دقيقة
على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين، وشاحنة بالطريق الوطني رقم 16، ببلدية بئر العاتر.
حيث خلف الحادث وفاة 3 أشخاص في عين المكان وإصابة أربعة اخرين، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية و نقلهم إلى المستشفى.
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تبسة: وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز وإغماء 3 آخرين
كما لقي 3 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرين بإغماء جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية تبسة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحايا ينتمون الى عائلة واحدة ويقيمون بحي الجزيرة.
حيث تدخلت فرق التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية فور اخطارها بالحادثة لنقل الضحايا إلى المستشفى.