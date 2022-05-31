تبسة: جريمة قتل مأساوية ضحيتها شاب في مقتبل العمر

شهدت مدينة تبسة في اولى ساعات هذا اليوم، على الساعة الثانية صباحا، جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وهذا بعد تلقيه طعنة على مستوى الرقبة بواسطة سلاح ابيض من طرف شاب اخر خلال مشاجرة كبيرة بين عدة اشخاص بحي الزاوية.

وفي هذا السياق، تم تحويل الضحية الى مستشفى عالية صالح اين وضعت جثته على مستوى حفظ الجثث بعد لفظ انفاسه الاخيرة.

موازاة مع تدخل مصالح الامن وتمكنها من توقيف المشتبه به في ارتكاب الجريمة ووضعه تحت الحجز النظري بمقر الامن.

مع اخطار وكيل الجمهورية الذي امر بفتح تحقيق معمق وتحديد جميع الاطراف وتقديمهم امامه طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.

هذا وعقب ارتكاب الجريمة احتج مجموعة من سكان الحي بسبب ما اعتبروه خطرا متزايدا بسبب انتشار الجريمة بمختلف انواعها، وتنامي ظاهرة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية وما تفرزه الظاهرة من شجارات يومية واعتداءات.

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