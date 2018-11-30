تبسة.. حادث مرور بالحويجات وانقاذ شابين من الموت اختناقا بالغاز في بوشبكة

وقع حادث ليلة الخميس إلى الجمعة حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بوشبكة بلدية الحويجبات بتبسة.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخصين بجرح في الرأس اعمارهما 34و36 سنة.

كما تدخل المركز الحدودي للحماية المدنية بوشبكة على الساعة لأجل تم تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وتم تحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوقرة بولعراس بكارية.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية ببكارية ليلة الخميس إلى الجمعة لأجل تحويل شابين يبلغان من العمر حوالي 27و31 سنة.

الشابين وجدا في حالة غثيان اختناق بالغاز ف جراء انبعاث الغازات من مدفأة تعمل بغاز البوتان داخل حظيرة لصنع الطوب.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في عين المكان وتحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوقرة بولعراس بكارية.