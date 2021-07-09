تبسة: منع مواكب الأفراح والعزاء والولائم وإصدار عقود الزواج

ترأس ولاية تبسة محمد البركة داحاج اليوم إجتماعا موسعا للجنة الأمنية خصص لدراسة تطورالوضعية وإرتفاع عدد الوفيات بالولاية

وأوضح بيان مصالح الولاية أنه خلال الإجتماع تم إقرار تدابير وقائية جديدة لمجابهة جائحة كورونا. وخلص الإجتماع إلى الحضر الكامل لمواكب الأفراح والعزاء والولائم.

وأضاف بيان مصالح إلى منع إصدار عقود الزواج وفرض غرامات مالية ضد المتهاونين في تطبيق البروتوكول الصحي

كما تم فرض قيود صارمة على مستوى أسواق بيع المواشي تزامنا واقتراب عيد الاضحى .مواصلة حملات التلقيح وتوسيعها