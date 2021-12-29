تبسة: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية تبسة، في وفاة شخصين وجرح 5 آخرين. بعد اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات ووحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات لأجل حادث مرور.

كما وقع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين دائرة مرسط وبلدية بولحاف الدير بدوار الخمايسية. أين أسفر عن وفاة شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح.

وأشارت ذات المصالح إلى أن أفراد الحماية المدنية في عين المكان والعملية متواصلة.

طالع أيضا

تبسة: وفاة طفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ بجرار فلاحي

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، في تبسة، لأجل تحويل جثة طفلة تبلغ من العمر حوالي 09 سنوات. وأشار بيان مصالح الحماية المدنية، أن الطفلة دهسها والدها عن طريق الخطأ بواسطة جرار فلاحي ذات صهريج. حيث لم يراها أثناء قيادته للجرار. ووقع الحادث بجانب منزل الضحية بدوار قارة السوفي ببلدية العڨلة المالحة بدائرة بئر العاتر. حيث تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر. إصابة 5 أشخاص في حوادث مرور متفرقة