تبسة: وفاة شخص وإصابة أخر في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف، في تبسة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، لأجل حادث مرور. وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى فج قوراي بالكويف.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة ودراجة نارية، أسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 21 سنة. حيث تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر والبالغ من العمر حوالي 21 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور بوطرفة يوسف بتبسة.