عاجل

تبسة: وفاة شخص وإصابة أخر في حادث مرور

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تبسة: وفاة شخص وإصابة أخر في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف، في تبسة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، لأجل حادث مرور. وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى فج قوراي بالكويف.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة ودراجة نارية، أسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 21 سنة. حيث تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر والبالغ من العمر حوالي 21 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور بوطرفة يوسف بتبسة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1013328

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com