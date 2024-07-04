تبسة: وفاة شخص واصابة 3 آخرين في حادث مرور

تدخل المركز الحدودي للحماية المدنية ببوشبكة وبدعم من وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية مساء اليوم لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببوشبكة ببلدية الحويجبات ودائرة الماء الأبيض.

وخلف الحادث وفاة شخص (من جنس أنثى) والبالغة من العمر حوالي 25 سنة، كما خلف الحادث إصابة ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح، أعمارهم مابين 25 و55 سنة.

كما تم اسعاف المصابين وتحويلهم من طرف مصالح الحماية الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بكارية، كما تم تحويل جثة المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.