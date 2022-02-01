الرقم السري :

136414

من تنسيني سنوات الوحدة وتبعث في حياتي الفرحة والبهجة

أنا رجل من ولاية غليزان، مضى من عمري 52 عام، تاجر ميسور الحال، ولي مسكن خاص. أعزب لم يسبق لي الزواج، متخلق بشهادة كل من يعرفني. أقدر المرأة وأحترمها لأنها كيان خلقه الله وجعل له مكانة خاصة جدا. ولا ينقصني في هذه الحياة بعد أن حققت كل ما أربو إليه سوى زوجة صالحة تبعث في حياتي الفرحة. شرطي أن تكون متدينة. ترتدي اللباس الشرعي والجلباب، سنها لا يتجاوز 40 سنة، أريدها عزباء، كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. أكون لها نعم الرفيق، وأرافقها مشوار الحياة والطريق، وأجعلها معززة مكرّمة في كنفي.

الرقم السري :

136415

من تمد يدها لرجل مستعجل على الاقتران بها

رجل آخر من ولاية غليزان، صادق وجاد جدا في طلبه، متفتّح وحنون. يحمل من مكارم الخصال ما جعله محترم وسط الناس، يشغل منصب إطار في الدولة، ويملك سكن خاص. يبلغ من العمر 50 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، اتصل بنا ورجاؤه بالله كبير. يتمنى أن يعثر على النصيب الجميل، وفرصة ليكمل نصف الدين. إلى جانب زوجة صادقة تبعث في حياته الفرحة وتنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 سنة، شرطه أن تكون عاملة. ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

الرقم السري :

136416

زوجة تقية ذا كل ما يطلب ابن ولاية ميلة

إلى شرق البلاد، وفي ولاية ميلة نحط الرحال، نعرفكم منها برجل عازم على الاقتران مع من تبعث في حياته الفرحة. يكفيه من الحياة زوجية تقية تحسن إليها ويحسن إليها وفقا لما تنصه الشريعة، هو شاب متميز بأخلاقه. يريد الارتباط على سنة سيد الخلق، محترم للغاية، يعمل كصيدلي، ويبلغ من العمر 40 سنة. لا يريد من الحياة بعد أن نال كل ما يريده من عمل وبيت سوى أن يلاقيه الله بزوجة صالحة. ذات نسب طيب وابنة أسرة كريمة، سنها يكون أقل من 35 سنة، يفضلها عزباء. ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. ويشترط أن تكون من سيمنحها اسمه بيضاء البشرة جميلة الشكل والأخلاق.

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