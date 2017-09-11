تبلغ عن ترويج زوجها للمخدرات بعدما عثرت بحوزته على ملابس نسوية

وكيل الجمهورية التمس معاقبته بـ10 سنوات حبسا

توجهت امرأة إلى مركز الشرطة ببراقي في العاصمة، وبيدها كمية من الكيف المعالج، قالت إنها عثرت عليها ملفوفة بملابس ابنها الرضيع بالخزانة.

وأنها تنسبها إلى زوجها الذي يستغل غيابها للمتاجرة في المخدرات وتحويل منزلها إلى وكر للممارسات المشبوهة.

وهو ما حرّك مصالح الشرطة لنصب كمين للزوج وتوقيفه بضواحي سيدي رزين في براقي، بعدما وجهت له تهمة حيازة المخدرات بغرض بيعها.

حضرت الزوجة كشاهدة في جلسة محاكمة زوجها الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، حيث أكدت لدى سماع أقوالها أن زوجها كان يرسلها في كل مرة من أجل قضاء فترات بمنزل أهلها العائلي.

من أجل بيع المخدرات، وأنها اكتشفت ذلك بعد عثورها على كمية من المخدرات مخبأة بخزانتها وملفوفة بملابس ابنها الرضيع.

وأضافت الزوجة في شهادتها أنها عثرت على ملابس نسائية وقارورات خمر مبعثرة بمنزلها، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى ضده.

وأضافت أنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل قريبه، كونه شريكه في المخدرات المحجوزة.

وعلى الجهة المقابلة، فند الزوج المتهم كل ما جاء على لسان زوجته جملة وتفصيلا.

وأكد أن القضية كيدية من زوجته التي عثرت على ملابس نسائية بمنزلها كان قد أحضرها قريبه.

وأنها هي من قامت بدس المخدرات وتسليمها للشرطة واتهامه بحيازتها للانتقام منه.

وأمام ما تقدم من معطيات، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم.

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وكيل الجمهورية

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