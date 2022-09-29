تبلغ 16 عاما.. أمن وهران يلقي القبض على فتاة قتلت والدها

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، اليوم الخميس، في ظرف قياسي، من توقيف فتاة قاصر مشتبه فيها في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة راح ضحيتها والدها.

وحسب أمن ولاية وهران، فقد جرت وقائع الجريمة أمس الأربعاء على مستوى حي الصنوبر بلونتار.

وباشرت مصالح الشرطة تحرياتها وتحقيقاتها التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيها، البالغة من العمر 16 عاما.

وأشار بيان مصالح أمن ولاية وهران أن التحقيق متواصل في القضية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وقد لقي شخص حتفه متأثرا بإصابتها البالغة باستعجالات مستشفى وهران الجامعي على إثر طعنة خنجر تعرض لها، اردته قتيلا بذات المصلحة رغم مجهودات الطاقم الطبي لاسعافه.

هذا وقد باشرت مصالح الأمن فور إبلاغها بالجريمة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة المروعة الذي عاشها اليوم حي الصنوبر بوهران.

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