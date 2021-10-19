تبليغ طالبي العمل بمناصب الشغل والتكوين المتوفرة عبر SMS

الوكالة الوطنية للتشغيل توقّع اتفاقية شراكة مع “أوريدو”

وقّعت ‪Ooredoo والوكالة الوطنية للتشغيل، أول أمس، في المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالجزائر العاصمة، عقد شراكة لوضع قناة جديدة للتواصل عن طريق الرسائل النصية القصيرة بين الوكالة وطالبي الشغل.

وتم التوقيع على عقد الشراكة من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، والمدير العام لـ ‪Ooredoo، بسام يوسف آل إبراهيم، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووسيط الجمهورية، ابراهيم مراد.

وتسمح هذه الخدمة الجديدة المسماة “مرسال”، بتبليغ طالبي العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل “آنيا“، حول عروض العمل والتكوين المتوفرة، وآجال تحيين ملف التسجيل، والتوجيه نحو العروض الجديدة، وتواريخ مقابلات التوظيف والدورات التكوينية وورشات تقنيات البحث عن العمل ونتائج المسابقات وغيرها.

ومن خلال هذه الشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، تؤكد ‪Ooredoo التزامها في تكريس مهامها في الخدمة العمومية بوضع خبرتها وتجربتها وإمكاناتها التكنولوجية لتعزيز استراتيجية السلطات العمومية في ترقية العمل والتشغيل لدى الشباب الجزائري.