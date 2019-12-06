تبون: ألتزم أمام الجزائريين بتنفيذ كل التعهدات التي أطلقتها في حملتي

قال المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون ان لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه.

وأضاف تبون خلال المناظرة التلفزيوينة، أنه وصف الحراك بأنه نعمة وهو مبارك، لأنه جنب الجزائر أودية من الدماء.

وأردف تبون أنه لولا يقضة الجيش لكانت النتائج وخيمة على الجزائر.

وأضاف أن الحراك في أسابيعه الأولى كسر الصورة النمطية للعالم عن الجزائر.

وقال اأنه بالكلمة الحلوة والسلمية قضى على المؤامرة، وتم توقيف من كان يفكر في تخريب البلد.

اليوم هذا الشعب يستهل كل التقدير والثناء، حياتنا صخرناها لخدمة الوطن، لا نترك أي واحد مستقبلا يسلب السيادة الشعبية.

أتعهد بأن أكون وفيا لكل طلبات الحراك الشعبي وألتزم أمام الجزائريين بتنفيذ كل التعهدات التي أطلقتها في حملتي.