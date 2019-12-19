تبون: سأحدد العهدات الرئاسية ولا حصانة للمتورطين في الفساد

قال رئيس الجمهورية الثامن، عبد المجيد تبون أنه سيتم تعديل الدستور وفقا ما يتماشى مع إرادة الشعب وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.

وأضاف تبون على هامش أداءه اليمين الدستوري، أنه سيحدد عهدات الرئاسيةبجعلها واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة ومؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا الفساد.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة منح الحرية للإعلام وحق المواطن في التظاهر، وتعهد تبون، برد الإعتبار لكل مؤسسات الدولة المنتخبة، ومحاربة كل من يحاول إقحام المال في السياسة

وأشار الرئيس المنتخب لضرورة العمل لبناء اقتصاد يحقق الإكتفاء الذاتي ويؤمن حاجيات المواطن.