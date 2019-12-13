تبون: سأقوم بتغيير جذري في الدستور وتعديل قانون الإنتخابات

كشف رئيس الجمهورية الجزائرية الجديد عبد المجيد تبون اول شيء سيقوم به هو تغيير جذري للدستور في القريب العاجل.

وفي اول تصريح له عقب إنتخابه رئيسا للجمهورية قال تبون أنه سيمشي إلى تغيير عميق في الدستور مع كل من يهمهم الامر.

وسيتدعي المثقفين والجامعيين لمناقشة الدستور لوضع مسودة ثم تعرض على الجالية في الخارج لنقوم بإستفتاء الشعب في الدستور

وخلال الندوة الصحفية اكد تبون انه سيقوم بتغيير قانون الإنتخابات وسيفصل نهائيا المال عن الانتخابات، حتي يتمكن الشباب من الترشح

وأضاف الرئيس الجديد انه إن وفق ستكون مصاريف الانتخابات للشباب على عاتق الدولة.

كما سيعمل على رفع الظلم على رفع الظلم عن من ظلموا وسنسترجع حقوقهم