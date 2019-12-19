تبون: سنراجع البرنامج الدراسي ونخففه حتى نسمح للطفل بعيش طفولته

وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه، حتى يسمح للطفل بعيش طفولته.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها عقب آدائه اليمين الدستورية “التعليم الذي اصبح يؤرق العائلة والدولة معا، سنعمل على وضع حد لمشكل ثقل المحفظة ومراجعة البرنامج الدراسي حتى يسمح للطفل بعيش طفولته “.

ووعد تبون بتدعيم المطاعم المدرسية والنقل المدرسي، والاهتمام بالمعلم ماديا ومعنويا.

وفي حديثه عن التعليم العالي، أكد رئيس الجمهورية، أنه يلعب دورا رائدا لبناء الجمهورية الجديدة.

والتزم تبون بتطوير البرامج للارتقاء بمستوى المتخرجين، وربط الجامعة بعالم الشغل سواء الاقتصاد التقليدي او اقتصاد المعرفة.

كما أكد رئيس الجمهورية على تثمين مهنة الاستاذ والباحث ماديا واجتماعيا، مع اشراك الجامعيين في الاقتصاد، وتوحيد لغة التعليم من الابتدائي الى الجامعة.