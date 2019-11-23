تبون: “قلبي معمر لكن واجب التحفظ يجبرني على السكوت”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تبون: “قلبي معمر لكن واجب التحفظ يجبرني على السكوت”
بقلم نسرين محفوف

أكد مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تيون، أنه تم عزله من منصب الوزير الأول، لأنه أراد الأفضل للجزائر.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية خنشلة، قال تبون “كنت في مرحلة أضعف الايمان، أردت تغيير الجزائر نحو الأفضل والأمثل، إلا أنه تم عزلي من منصبي”.

وأضاف “لدي 50 عام تجربة وعملت مع بومدين والشاذلي وبوضياف وأعلم جيدا خبايا الجزائر وما هي بحاجة اليه”.

وأورد تبون “راني معمر، لا أحد لديه تراكمات وتضرر من النظام السابق أكثر مني، لكن واجب التحفظ يجبرني على السكوت”.

ودعا تبون الى اصلاح ذات البين والنزاهة في التسيير واتخاذ القرارات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730721

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com