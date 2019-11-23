تبون: “قلبي معمر لكن واجب التحفظ يجبرني على السكوت”

أكد مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تيون، أنه تم عزله من منصب الوزير الأول، لأنه أراد الأفضل للجزائر.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية خنشلة، قال تبون “كنت في مرحلة أضعف الايمان، أردت تغيير الجزائر نحو الأفضل والأمثل، إلا أنه تم عزلي من منصبي”.

وأضاف “لدي 50 عام تجربة وعملت مع بومدين والشاذلي وبوضياف وأعلم جيدا خبايا الجزائر وما هي بحاجة اليه”.

وأورد تبون “راني معمر، لا أحد لديه تراكمات وتضرر من النظام السابق أكثر مني، لكن واجب التحفظ يجبرني على السكوت”.

ودعا تبون الى اصلاح ذات البين والنزاهة في التسيير واتخاذ القرارات.