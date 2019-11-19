تبون: يجب إعطاء الفرصة للشباب البطال وإذا فشل “مندخلوهش للحبس”

أكد المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد المجيد تبون، من النعامة، على ضرورة التكفل بالشباب البطال، وإعطائهم الفرصة للعمل.

ووعد تبون الشباب البطال، والذي قال بأنه يمثل نسبة 50 بالمئة من فئة البطالين، بأن يتكفل بهم ويجد لهم حلولا، بكيفية مدروسة وقانونية.

وقال المترشح: “لا نعطي الشباب لكي يسكت، بل يجب أن نعطيه لكي يعمل، وإذا معرفش، مندخلوهش للحبس، نعطوهم الفرصة كلهم لي عندو موهبة ولي معندوش”.

ولم ينسى تبون في برنامجه، التكفل بالمرأة الماكثة بالبيت، وإعطائها الفرصة لخلق عمل خاص بها في أي مجال ترغب به.

وأكد عبد المجيد تبون، على دور المرأة في القرار، بدون المس بالثقافة والتقاليد.

وأورد تبون: “البعض يقول أن هذه مجرد وعود إنتخابية، والله العظيم لن أنساكم”.

وذكر المترشح، برسالة الشهداء، بتكوين جزائر ديمقراطية، يأخذ فيها كل منا حقه.