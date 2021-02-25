تتضمن شبكة دبلوماسية اقتصادية.. بوقدوم يكشف عن الهيكل الجديد لوزارة الخارجية

كشف وزير الخارجية صبري بوقدوم عن هيكل جديد لوزارته عبر استحداث شبكة الدبلوماسية الاقتصادية وبوابة للتعريف بالمنتوجات الجزائرية وتعديلات على النظام المصرفي.

وجاء هذا الهيكل الجديد بغرض خلق اقتصاد جزائري قوي مندمج في الاقتصاد العالمي.

وقال بوقادوم في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الجزائر استحدثت شبكة تفاعلية لدى القنصليات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

كما تم استحداث حسب ذات المتحدث مكتب اعلامي لاستقبال المصدرين والمتعاملين لتسهيل التبادلات التجارية وتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الاسواق العالمية.

وأضاف وزير الخارجية ان كسب معركة بناء اقتصاد قوي مندمج في الاقتصاد العالمي يتطلب التنسيق بين مؤسسات الدولة.

كما يستلزم ذلك حسب بوقادوم واعادة النظر في المنظومة البنكية، وانشاء فروع جديدة في شتى بقاع العالم اضافة الى تعزيز التواجد في السوق الافريقية الواعدة.