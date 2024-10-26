تتعدى 50 ملم.. أمطار غزيرة وبرد على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية قد تتعدى 50 ملم محليا، مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثانية زوالاً. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة فجرا، من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة.

بالإضافة إلى ولايات الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. وكذا ولايات قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي وباتنة.

فيما أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، بكميات قد تتعدى 50 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة السادسة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من النعامة، والبيض، وتيارت، الأغواط، والجلفة.