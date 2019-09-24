تتويج جزائري في بطولة الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي

تحصل الفريق الجزائري ” Alphateam”، على المرتبة الأولى في بطولة “هكاثون” أو سباق الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي بتونس.

هذه التتويج جاء على حساب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعاد المركز الثالث للفريق الجزائري الأخر ” Team Aures”.

أي ثمانية طلاب من مجموع 11 فائزا والاغرب انهم من نفس المدرسة التي اخرجت عباقرة في الاعلام الالي، في حين فاز طالب عبد الرؤوف قسوم في المسابقة الفردية.

وجمعت المسابقة، التي رعاها شركة “غوغل” ، أكثر من 1000 طالب في مجال التكنولوجيا من 15 دولة للتنافس في تصميم وإنشاء حلول البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.