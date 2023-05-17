تثمين البيانات المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي

عقد الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر-الاتحاد الأوروبي”، والتي تتكون من أعضاء من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا، بمقر المجلس.

وحسب بيان للمجلس، جاء هذا الاجتماع على خلفية اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضع حرية الصحافة في الجزائر.

وقد ثمن أعضاء اللجنة، بالمناسبة، البيانات المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي. والتي صدرت عن كل من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وكذا برلمان عموم إفريقيا، البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي.وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إضافة إلى البرلمان الجزائري بغرفتيه.

للإشارة حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.