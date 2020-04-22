تجارب سريرية في ألمانيا وبريطانيا لعلاج كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية في ألمانيا اليوم الأربعاء، أن شركة بيونتيك المرتبطة بمختبر بفايزر الأمريكي ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت السلطات المعنية، أن هذه التجارب تشكل الإختبار الرابع على الإنسان في العالم.

ويتوقع أن تجري شركة بفايزر بدورها تجارب سريرية في الولايات المتحدة، حيت توافق السلطات الصحية على ذلك.

وهناك 150 برنامج في العالم يهدف إلى تطوير لقاحات للتصدي لفيروس كورونا.

وتعتمد أيضا التجربة البريطانية على متطوعين تدفع الحكومة لهم مبلغ 800 دولار لإجراء تجارب الفحص.