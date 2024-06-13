تجارة.. مُراقبة مشددة لبرنامج المداومات في العيد

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه تم تسخير 2.518 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات خلال العيد.

وحسب بيان للوزارة، تم تسخير 52.379 تاجرا لتنفيذ هذا البرنامج، من بينهم 6.776 ينشطون في قطاع المخابز. و28.719 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه.

وكذا 16.884 تاجر في قطاع النشاطات المختلفة و527 وحدة إنتاجية، منها “151 ملبنة، 332 مطحنة و44 وحدة إنتاج مياه معدنية”.

ودعا الوزير كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة.

كما ذكر بالمناسبة إلزامية استئناف نشاطهم التجاري وتدعوهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد، طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.