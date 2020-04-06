تجار الجملة للمواد الغذائية مدعوون لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت

قدمت وزارة التجارة، تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية، لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت لممارسة نشاطاتهم بصفة عادية.

وحسبما أفاد به وزير التجارة، كمال رزيق، لوكالة الأنباء، يكفي أن يقوم تاجر الجملة بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع، مرفق بنسخة عن السجل التجاري للحصول على وثيقة “ترخيص مؤقت”.

وتمنح هذه الوثيقة، من طرف مصالح التجارة في الولايات، إلى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار الوزير، إلى أن العديد من التجار “النزهاء” الذين لم يقوموا بعد بالإجراءات القانونية للتصريح بمخازنهم الإضافية، تعرضوا لحجز ومصادرة سلعهم.

وأكد الوزير أن حجز هذه السلع، تم في اطار عملية واسعة شرعت فيها مصالح قطاع التجارة والجهات الأمنية، قصد محاربة المضاربة والغش والاحتكار.

وأشار الوزير إلى أن العمليات التي قامت بها مصالح قطاع التجارة مع مصالح الأمن قانونية، كون تجار الجملة لم يحموا نشاطاتهم عبر التصريح.

وسيسمح هذا الترخيص المؤقت بتجنيب التاجر أي اتهامات بالمضاربة خلال أدائه لمهامه، شريطة أن يكون التاجر حائز على سجل تجاري.

وثمن رزيق، المجهودات المبذولة من طرف الولاة، التي مكنت التجار من أداء وظيفتهم ما ساهم في استقرار الاسعار وجعلها مقبولة في أسواق الجملة و التجزئة.