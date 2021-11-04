تجار الجملة يتوقعون تراجع أسعار البطاطا هذا الأسبوع

توقع تجار الجملة بسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس خشنة ولاية بومرداس، تراجع في أسعار البطاطا خلال هذا الأسبوع. على أن تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي بعد جني فلاحي مستغانم، معسكر والوادي محاصيلهم.

وخلال الزيارة التي قادت وزارة الفلاحة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس خشنة صبيحة اليوم، إلتمست تراجع أسعار البطاطا بـ20دج. وذلك مع بداية دخول منتوج البطاطا من حقول مستغانم ومعسكر.

إقرأ أيضا:

كما شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس الأربعاء في تسويق البطاطا المخزنة في إطار جهاز “سيربالاك” مباشرة الى المستهلك. بسعر 50 دج للكيلوغرام الواحد وذلك عبر 82 نقطة بيع تم استحداثها على المستوى الوطني إلى حد ألان.

وحسب ما أفادت به وزارة الفلاحة، تتوزع نقاط البيع المستحدثة على مستوى 18 ولاية. منها بومرداس، الجزائر، البليدة تيزي وزو، تيبازة، قسنطينة، باتنة، بجاية، سطيف، معسكر، سكيكدة وغيرها.

كما سيتم تموين نقاط البيع المستحدثة على مستوى المؤسسات الاقتصادية التابعة لجيبلي، اغرولوق، جيبلي واونيلاف بكميات إضافية من البطاطا المخزنة.

من جهة اخرى تذكر وزارة الفلاحة بان عمليات جني البطاطا ما بعد الموسمية قد انطلقت في مستغانم معسكر الجلفة والاغواط.

ضخ كميات إضافية من البطاطا واستيرادها وارد كآخر حل

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن الساعات القليلة القادمة ستعرف إخراج كميات إضافية من البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة لتلبية إحتياجات السوق. وفي حالة الضرورة سيتم اللجوء للإستيراد كحل ظرفي وإستثنائي.

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء الضغط على مادة أو مادتين.

وطمأن الوزير المواطنين بأن السوق في أريحية ووفرة المواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع كافية لمدة ستة أشهر.

بالمقابل، أوضح رزيق أنه تم إحصاء 40 غرفة تبريد خارج الإطار القانوني تحتوي على 12 ألف طن من البطاطا و مواد أخرى كالبصل و الثوم. تم حجزها و إحالة ملفات أصحابها إلى العدالة. التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp