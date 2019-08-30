تجديد آليات التعاون الثنائي بين الجزائر واليابان بإنشاء لجنة إقتصادية مشتركة

أكد الوزير الأول بأن الجزائر واليابان يعملان سويا على تجديد الآليات الخاصة بالشراكة والتعاون من خلال إنشاء لجنة إقتصادية مشتركة.
وجاء هذا خلال اللقاء الذي جمعه بمجموعة الصداقة اليابان – الإتحاد الأوروبي. وتضم اللجنة ممثلين عن حكومتي البلدين .
وأكد الوزير الأول أن التفاوض بخصوص إعتماد اتفاقيتين حول ترقية الإستثمار وحمايته وتفادي الإزدواج الضريبي يشهد تطورا كبيرا.
وبشأن تحفظات بعض اليابانيين حول مناخ الأعمال وقاعدة الإستثمار 51/49 ،ذكر الوزير أن مئات الشركات اليابانية تكيفت مع هذا النظام.
وللإشارة فإن اللقاء جرى على هامش مشاركة نورالدين بدوي ممثلا لرئيس الدولة في أشغال القمة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا.
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