تجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات العشر الجديدة

أشرف رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، صبيحة اليوم الإثنين، على اجتماعٍ تنسيقي وتشاوري، ضمّ رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس الأمة (الثلث الرئاسي، جبهة التحرير الوطني، التجمّع الوطني الديمقراطي، الأحرار) وممثل عن مجموعة الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية وبعض من أعضاء اللجنة القانونية من ذوي الخبرة في المجالين الدستوري والقانون.

وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على عقد جلسة علنية عامة صبيحة يوم الخميس 13 مارس 2025. لإجراء عملية القرعة لتجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات العشر الجديدة. بعنوان التجديد الجزئي لتشكيلة مجلس الأمة لسنة 2025.

وذلك بموجب التعليمة العامة التي اعتمدت خلال هذا الاجتماع، والتي تحدّد إجراءات وكيفيات عملية القرعة. لتجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات العشر الجديدة. (تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن ڤزام، تڤرت، جانت، المغيّر، المنيعة).

وبالمناسبة ذكر رئيس مجلس الأمة، بالتحديات التي تواجهها بلادنا في الظرف الراهن وتكالب أعداء الجزائر في الداخل والخارج. وحث الحضور على اليقظة والالتزام بثقافة الدولة والتعالي على الذاتية والذود عن الوطن كلٌّ من موقع مسؤوليته. كما أكد على أنّ الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. عازمة على مواصلة رفع التحدي لبلوغ الأهداف التي تروم إليها.

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