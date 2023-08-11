تجربة مُروعة.. أم تحكي تفاصيل إنفجار جهاز مراقبة طفلتها

روت أم من بلدة راغبي الإنجليزية، عن تفاصيل حادثة مروعة وقعت لطفلتها الصغيرة، بعد أن إنفجر جهاز مراقبة الأطفال الخاص بها، وملأ مطبخها بالدخان.

وحذرت المتحدثة، الوالدين من “الشراء العشوائي” لأجهزة مراقبة الأطفال، قائلة إنها عاشت “تجربة مرعبة”.

وقالت الأم شانون ماكبيس “31 عاما” لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “كنت أخبز الكعك عندما بدأ الجهاز. الذي كان موضوعا في المطبخ، في إطلاق صوت غريب. ثم بدأ الدخان يتصاعد منه بسرعة كبيرة”.

مضيفة: “قمت بسرعة بإخراج ابنتي بوني البالغة من العمر عاما واحدا. والتي كانت نائمة في الطابق العلوي. وابني جوي، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، من المنزل”.

وتابعت الوالدة: “ملأ الدخان المكان وسارعت والدتي كارمن إلى تغطية الجهاز بمنشفة، وألقت به في الخارج”.

وأوضحت السيدة، أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين فقط من شراء الجهاز من الإنترنت بـ39.99 جنيها إسترلينيا فقط (نحو 51 دولارا).

وواصلت الحديث بالقول: “لو انفجر الجهاز ونحن نائمون، كانت النتيجة لتكون مأساوية. لقد كانت تجربة مرعبة”.

وقالت الشركة المصنعة للجهاز إن الحادث، من الناحية النظرية، لا ينبغي أن يحدث، وعرضت استرداد الأموال.