«تجــديــد عقـــود 143 ألـــف مستفيـــد مــــن لاداس»

قالت إن آجال عقودهم كانت على وشك الانقضاء.. غنية الدالية:

إحصاء 200 ألف مستفيد من منحة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 من المئة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن رفع التجميد عن الأشخاص المنتهية عقودهم في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الذين يمثلون حالات اجتماعية، مشيرة إلى أنه خلال شهر جوان من سنة 2017 تم تمديد عقود 142 ألف و920 مستفيد كانت عقودهم على وشك انقضاء الآجال.

وحسب السؤال الكتابي الذي طرحه النائب البرلماني، مسعود عمراوي، حول تمديد عقود المستفيدين من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي «داس»، أين أكدت الوزيرة أن المستفيدين خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 – 78 المؤرخ في 12/02/2012 المعدل والمتمم لمرسوم التنفيذي رقم 09/305 المؤرخ في 10/09/2009، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي «داس»، الذي يحدد مدة الإدماج القانونية بـ6 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الفئة غير معنية بعملية التمديد بما أنها استنفدت مدة استفادتها القانونية.

كما أضافت الوزير أن المستفيدين المنتهية عقودهم في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي يمثلون حالات اجتماعية، لاسيما النساء وربات البيوت وكذا المسنين ممن بلغ سنهم 60 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الذين يعانون من أمراض مزمنة ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة.

وأضافت الدالية أن القطاع سجل أيضا أزيد من 200 ألف مستفيد من منحة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 من المئة و289 ألف مستفيد من جهاز الإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن كل هذه الفئات تحتل مكانة هامة ضمن السياسة الاجتماعية للدولة.

وأكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يواصل جهوده لتطهير قوائم المستفيدين من البرامج الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات المعوزة من المجتمع، وهذا في إطار ترشيد النفقات ومواصلة السياسة الاجتماعية للدولة، لاسيما في مجال مرافقة الفئات المعوزة واستفادتها من الإعانات الموجهة لها بشكل خاص، وحرصا على وصول الإعانات إلى مستحقيها دون سواهم.