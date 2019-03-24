تجمع الآلاف بـ”كرايست تشيرش” لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا

تجمع الآلاف من النيوزيلنديين، اليوم الأحد، بمدينة ” كرايست تشيرش” النيوزيلندية، لتكريم ضحايا مجزرة المسجدين.

وحسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، فقد قدر المسؤولون، الأشخاص الذين حضروا هذه الأمسية التكريمية، بنحو 40 ألف شخص.

ونظم هذا التكريم، في حديقة “هاجلي”، بمدينة “كرايست تشيرش”، للإستماع إلى الصلوات والخطب، تكريما لضحايا الهجوم.

وصرح، شاب أصيب في الهجوم، بطلق ناري في رجله، والذي حضر التكريم، أنه معجب بالتضامن والاهتمام بالضحايا.

وكان الاسترالي “برنتون تارنت”، قد قام بهجوم مسلح على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، وخلف 50 قتيلا.