تجميد التوظيف في البلديات في 2020..!

مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية عبد الحليم مرابطي لـ«النهار»:

400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا

كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، بأنّ الحكومة جمّدت نهائيا التوظيف أوفتح مناصب مالية جديدة.

في كلّ البلديات والإدارات لسنة 2020، في حين تم إحصاء أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا.

وقال مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي،

في تصريح خص به»النهار» أمس، على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام،

إنه لن يكون هناك توظيف في البلديات لسنة 2020، حيث تم تجميده نهائيا حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى وبخصوص تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، قال المسؤول إن الإحصائيات الرسمية تشير

إلى تسجيل أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والذين سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا طبقا

لقرار الحكومة الأخير وفق جدل زمني محدد.

وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد ترأس الأسبوع الفارط اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات

اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت

الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، ومن دون إقصاء، بناء على معايير

موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في

تجسيد هذه العملية، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب

والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.