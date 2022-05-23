تجنيد أزيد من 3 آلاف عون غابات لمكافحة الحرائق

كشف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، اليوم الاثنين عن تجنيد أزيد من 3 ألاف عون عبر الوطن تزامنا مع إنطلاق موسم الحصاد والدرس.

وفي هذا السياق، أوضح رشيد بن عبد الله، للاذاعة الوطنية، أنه “تم هذه السنة تسخير كل الإمكانيات لمجابهة الحرائق، خاصة التي تمس المحاصيل الزراعية من خلال وضع جهاز عملياتي متكون من 401 برج مراقبة، 513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و3261 نقطة مياه”. كما أضاف أنه “تم إقتناء 80 سيارة رباعية الدفع بسعة صهاريج 100 لتر”.

من جانبه، كشف المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور، في تصريح للقناة الأولى أن “مصالحه ستشارك في هذه العملية من خلال تجنيد 65 ألف رتل متنقل لمرافقة الفلاحين في موسم الحصاد والدرس، وأن كل الوحدات تم إدماجها ضمن المخطط التدخلي الإستباقي لفائدة الفلاحين الذي يهدف إلى مكافحة الحرائق التي تسببت السنة الماضية في إتلاف أزيد من 100 الف هكتار من الغطاء النباتي”.

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