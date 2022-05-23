تجنيد أزيد من 3 آلاف عون غابات لمكافحة الحرائق
كشف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، اليوم الاثنين عن تجنيد أزيد من 3 ألاف عون عبر الوطن تزامنا مع إنطلاق موسم الحصاد والدرس.
وفي هذا السياق، أوضح رشيد بن عبد الله، للاذاعة الوطنية، أنه “تم هذه السنة تسخير كل الإمكانيات لمجابهة الحرائق، خاصة التي تمس المحاصيل الزراعية من خلال وضع جهاز عملياتي متكون من 401 برج مراقبة، 513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و3261 نقطة مياه”. كما أضاف أنه “تم إقتناء 80 سيارة رباعية الدفع بسعة صهاريج 100 لتر”.
من جانبه، كشف المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور، في تصريح للقناة الأولى أن “مصالحه ستشارك في هذه العملية من خلال تجنيد 65 ألف رتل متنقل لمرافقة الفلاحين في موسم الحصاد والدرس، وأن كل الوحدات تم إدماجها ضمن المخطط التدخلي الإستباقي لفائدة الفلاحين الذي يهدف إلى مكافحة الحرائق التي تسببت السنة الماضية في إتلاف أزيد من 100 الف هكتار من الغطاء النباتي”.
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وزير الفلاحة: تمويل بـ 6 مليار دج إضافية لمحاربة حرائق الغابات
وزير الفلاحة: تمويل بـ 6 مليار دج إضافية لمحاربة حرائق الغابات
كما أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على ضرورة رفع درجة اليقظة في مجال محاربة حرائق الغابات. والسرعة في إصدار الإنذار المبكر فور إندلاعها.
وقال وزير الفلاحة خلال زيارة تفقدية للغرفة العملياتية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات التابعة للمديرية العامة للغابات. أن المكافحة الفعالة لحرائق الغابات تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، وهي الإنذار المبكر بفضل اليقظة باستخدام الوسائل التقنية. والتدخل السريع والإنسجام بين مختلف المتدخلين في عملية إخماد الحرائق.
وأشار وزير الفلاحة، إلى أنّ الدولة وافقت على تمويل يفوق 6 مليارات دج موجهة للمديرية العامة للغابات خلال السنة الجارية. قصد تمكينها من الحصول على وسائل إضافية خاصة التقنية منها لمحاربة حرائق الغابات. مضيفا بأن اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي تنصب عادة بداية شهر جوان تم تقديم تاريخ تنصيبها هذا العام إلى 10 ماي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مضيفا أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للوقاية من حرائق الغابات خلال هذا الموسم.
كما دعا وزير الفلاحة، المواطنين الى الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة خلال أيام عيد الاضحى القادم. مشيرا إلى الحرائق التي نشبت السنة الفارطة وتسببت في كوارث كبيرة وخلفت 84 قتيلا وإتلاف أكثر من 100 ألف هكتار.
من جانبه، أكد المدير العام للغابات جمال طواهرية في تصريح “لـوأج”، أنّ التدخل الأولي لإخماد الحرائق مهم جدا. مشيرا إلى أن المديرية العامة للغابات وضعت مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية. التي ستعمل على إعطاء الانذار المبكر من أجل التدخل الأولي بالتعاون مع أعوان الحماية المدنية.
وتشمل إستراتيجية محاربة حرائق الغابات لهذه السنة شق وقائي متعلق بتنقية الغابات وبناء صهاريج مائية. وشق تحسيسي تكويني إتجاه المواطنين والجمعيات ولجان القرى. بالإضافة إلى الرفع من القدرات المادية لمختلف المديريات المحلية والمديرية المركزية.