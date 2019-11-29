تحالف الإعلاميين الأفارقة يرفض التدخل الأجنبي في الجزائر

أصدر تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، اليوم الجمعة، بيانا ندد فيه بالتدخل الأجنبي في شؤون الجزائر.

وجاء في نص البيان، أن البرلمان الأوروبي يجهل بشكل سافر طبيعة الوضع السياسي في الجزائر، ويبني تحليلاته على تقارير منتقاة انتدب لها جهات ذات صلة عضوية بدوائر غير محايدة ولا تؤمن بالقيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي يؤمن بالقيم الكولونيالية أكثر من إيمانه بالقيم الديمقراطية، كما يخضع لجماعات الضغط المعادية للشعوب.

وأشار الاتحاد، أن البرلمان الأوروبي لم يطور برنامجه خدمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر خاصة وأفريقيا عامة، ولم يتحرر بعد من الإرث الامبريالي.

وأكد تحالف الاعلاميين والحقوقيين الأفارقة على دعمه للشعب الجزائري والدولة بقيادتها الحالية.

كما يدعم التحالف كل مسعى يعزز من الاستقرار الجزائري، ولاسيما رئاسيات ديسمبر 2019.