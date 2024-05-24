تحتوي على مشتقات القنب.. حظر هذه المنتجات في فرنسا اعتبارًا من 3 جوان

صنفت الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية (ANSM) اليوم الجمعة المركبات الجديدة المشتقة من الحشيش. على قائمة المخدرات التي سيتم حظرها اعتبارًا من 3 جوان بسبب “مخاطرها” على الصحة.

الجزيئات المعنية هي شبائه القنب شبه الاصطناعية H4-CBD وH2-CBD. الناتجة عن تحويل المواد الطبيعية للنبات عن طريق عملية كيميائية، وشبائه القنب الاصطناعية البحتة.

“آثار خطيرة على صحة المستخدمين”

وتُباع هذه المنتجات بشكل خاص على الإنترنت وفي متاجر اتفاقية التنوع البيولوجي. وتأتي على شكل زيت أو راتنج أو أعشاب أو رذاذ أو حلوى أو حلوى أو سوائل للسجائر الإلكترونية.

وأعلنت شرطة المخدرات في بيان صحفي: “اعتبارًا من 3 جوان، سيتم حظر إنتاجها وبيعها واستخدامها على وجه الخصوص في فرنسا”.

وقالت أنييس لافوريست-برونو، نائبة مدير إدارة المراقبة في الوكالة الوطنية لإدارة المستحضرات الصيدلانية. لوكالة فرانس برس، إن هذا القرار يأتي “في أعقاب تقارير عن استهلاك أدى إلى آثار خطيرة على صحة المستخدمين”.

خطر “التبعية”

وتصنف هذه المواد على أنها مخدرات لأن لها “تأثيرات نفسية. فهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وعلى جوانب الإدراك والأحاسيس وحالة الوعي”، يوضح المختص.

ويقول واحد من كل أربعة سجناء فرنسيين إنه يدخن الحشيش كل يوم في السجن.

وتحذر قائلة: “إنها تشكل مخاطر على المستهلك لأنها تحاكي تأثيرات مادة رباعي هيدروكانابينول (THC). المكون الرئيسي ذو التأثير النفساني للقنب، مع تأثيرات خطيرة وأكثر شدة من تلك التي يشعر بها استهلاك القنب”.

كما تحذر الوكالة الوطنية للطب النفسي (ANSM) أيضًا من أن “هذه المنتجات قد تسبب الإدمان” كما هو الحال مع القنب. وأن تركيبتها “قد لا تتوافق مع تلك الموضحة على عبوة المنتج المباع”.

“مراقبة دقيقة”

استهلاكها يمكن أن يسبب آثارا فورية مثل القيء، فقدان الوعي، الغيبوبة، التشنجات. جنون العظمة، القلق، ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام دقات القلب، قوائم السلطة العامة.

وتحافظ الوكالة على “المراقبة الدقيقة لظهور شبائه القنب الجديدة في السوق وتأثيراتها على الصحة”. فيما يتعلق بـ CEIP-A. وبالتالي، فهي على استعداد لاتخاذ “تصنيفات مذهلة إضافية إذا لزم الأمر”، وفقا لأنييس لافوريست برونو.