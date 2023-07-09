تحت إشراف رئيس الجمهورية.. انطلاق حفل تخرج الدفعات العسكرية في شرشال
بقلم أسماء.ع
انطلقت، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال.
كما أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على افتتاح حفل التخرج للدفعات 2022-2023.
كما استهلت مراسم الحفل بتفتيش رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتشكيلات العسكرية. بساحة العلم بالأكاديمية العسكرية لشرشال.
كما زينت 6 طائرات من نوع أل39 للتدريب القاعدي المتقدم سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية. للتقديم التحية الشرفية لرئيس الجمهورية.
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