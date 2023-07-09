إعــــلانات
الوطني

تحت إشراف رئيس الجمهورية.. انطلاق حفل تخرج الدفعات العسكرية في شرشال

بقلم أسماء.ع
تحت إشراف رئيس الجمهورية.. انطلاق حفل تخرج الدفعات العسكرية في شرشال
صورة من الأرشيف
  • 714
  • 0

انطلقت، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال.

كما أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على افتتاح حفل التخرج للدفعات 2022-2023.

كما استهلت مراسم الحفل بتفتيش رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتشكيلات العسكرية. بساحة العلم بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

كما زينت 6 طائرات من نوع أل39 للتدريب القاعدي المتقدم سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية. للتقديم التحية الشرفية لرئيس الجمهورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/U1y0F
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر