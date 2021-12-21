تحت سقف تحت سقف الحلال يريد إكمال نصف الدين

جميل أن يحمل الإنسان في قلبه أمل كبير في هذه الحياة، فننعم بالسلام وراحة البال. وعلى هذا الهدي وبهذا التفاؤل يسعى أصحاب العروض التالية لتحقيق أهدافهم، إرضاء لربهم. وإحياء لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، هم مجموعة من العزاب، اتصلوا بنا يتمنون لأن تفتح أمامهم الأبواب. كما يرغبون في إقام الحلال، فبالتوفيق لهم وحظ سعيد للجميع. فقط لا تترددن واتصلن واحصلن على فرصتكم معنا في صفحة أدو وحواء..

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136190

زوجة تحميه من فتن الزمان هذا مطلب صاحب الإعلان

رجل من ولاية جيجل، أعزب لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره، رجل صادق وطيب للغاية. كما يمارس التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة.

يتمنى أن يكمل نصف الدين، وأن يسوق له النصيب زوجة جادة يواصل إلى جانبها الطريق. تكون من إحدى ولايات شرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه لأن تكون عزباء. تؤمن بالقضاء والقدر، وتكون له نعم السند والمعين.

الرقم السري :

136191

من تقبل به الاقتران في الحلال.. وتفوز بقلبه على الدوام

شاب طموح مفعم بالحيوية والنشاط، من ولاية تيبازة. كما يتمنى أن يكمل نصف الدين ويؤسس أسرة على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أعزب لم يسبق له الزواج. يبلغ من العمر 38 سنة، عامل مستقر ويملك مسكن خاص.

يتمنى الارتباط وتكوين عائلة، إلى جانب زوجية حلوة المعشر، طيبة الأخلاق. يريدها لأن تكون من إحدى ولايات الوسط للبلاد، خاصة تيبازة أو البليدة، سنها لا يتعدى 38 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو حتى ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل، وصاحبة أخلاق.

الرقم السري :

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تحت سقف الحلال ابن تيبازة يريد أن يكمل نصف الدين

نبقى دائما في ولاية تيبازة، نعرفكم مرّة أخرى برجل يريد أن يحصل الحلال، يبلغ من العمر 45 سنة. أعزب لم يسبق له الزواج، يمارس مهنة التجارة، ولديه سكن خاص، ذو سيرة حسنة، والكل يشهد له بالأخلاق الطيبة.

يتمنى أن يتحصل على فرصة جميلة، إلى جانب إنسانة طيبة يتخذها على سنة الله حليلة، تكون صاحبة خصال فاضلة. وصافية النية والسريرة، سنها لا يتعدى 40 سنة، تكون عازبة، مقبولة الشكل، ومن إحدى ولايات الوسط.

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