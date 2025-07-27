تحت عنوان” آليات تحديث التسيير الإستشفائي”…انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية

انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، فعاليات الجامعة الصيفية لسنة 2025 يؤطرها أساتذة جامعيون مختصون لفائدة مسيري قطاع الصحة تحت عنوان” آليات تحديث التسيير الإستشفائي” .

و في كلمة لوزير الصحة، عبد الحق سايحي بالمناسبة، قال أن هذه الجامعة الصيفية، التي تمتد من 27 لغاية 29 جويلية الجاري بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة بالمرسى ( برج البحري). “تأتي في سياق المساعي المتواصلة لتطوير المنظومة الصحية وتنفيذ برنامج مخطط التكفل بالمريض. من خلال تعزيز مهارات وكفاءات الإطارات. المسيرة”. مثمنا “الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مسيري القطاع في هذا المجال”.

كما أشار الوزير إلى أن الجامعة الصيفية تسعى “لتحقيق أهداف أساسية كإبراز جهود المسيرين في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية. و خلق فضاء لتبادل الخبرات والكفاءات بين مختلف الفاعلين مع التأكيد على الدور المحوري. الذي يضطلع به المسير, بغض النظر عن موقعه أو طبيعة مهامه”.

وأوضح بالمناسبة أن اختيار مواضيع الدورة التكوينية شمل محاور جوهرية على غرار “الآليات الحديثة للتسيير الصحي”و “إدماج التكنولوجيات الحديثة”. بالإضافة إلى الرقمنة في تسيير الملف الصحي الإلكتروني.

و بدورها، أوضحت مديرة التكوين بوزارة الصحة، ليندة خوالد، أن هذه الجامعة الصيفية تتطرق أيضا إلى آليات تحديث التسيير الإستشفائي .من خلال جلسات يؤطرها أساتذة جامعيون مختصون لفائدة أزيد من 530. إطارا مسيرا حضوريا و أزيد من 1000 مشارك عبر تقنية التحاضر المرئي. من ولايات جيجل، وهران، مستغانم و عنابة.