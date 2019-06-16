تحديث جديد في “فيسبوك” يستهدف التعليقات

قامت شركة “فيسبوك” الأميركية، بوضع تحديث جديد على شبكتها الاجتماعية، يتعلق بالتعليقات على المنشورات بـ”فيسبوك”.

وحسب موقع “ديلي ستار”، فإن هذا التحديث بـ”فيسبوك”، يهدف إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا التحديث في “فيسبوك”، سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

ويقوم هذا التحديث، بـ”فيسبوك”، على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل التعليقات دفعة واحدة.

وذكرت الشركة على مدونتها: “نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على فيسبوك، ومن الطرق التي نفعل بها ذلك، الترتيب الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين”.

وأضافت “فيسبوك” بالتدوينة: “نجري اليوم تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم”.

ويساعد هذا التحديث، مستخدمي “فيسبوك”، على العثور على التعليقات الهادفة، من بين المئات من التعليقات غير المفيدة.

وذكر ذات المصدر، أن النظام الجديد بـ”فيسبوك”، قد يكون مهما للمشاهير والعلامات التجارية الشهيرة، الذين يحصلون عادة على آلاف التعليقات.