نجحت ليتوانيا في تحديث نظام معلومات شنغن (SIS)ـ الذي يدعم الحدود والتعاون في إنفاذ القانون. بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي داخلها، بما يتماشى مع اللوائح الجديدة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وأعلنت وزارة الداخلية الليتوانية، أن نظام المعلومات المحدث سيساعد ليتوانيا والدول الأعضاء الأخرى. على ضمان تبادل سريع للبيانات بشأن الأشخاص المفقودين، والمساهمة في مكافحة الجريمة، وتوفير إدارة موثوقة لعمليات الهجرة.

وسيتم تبادل التحذيرات من الفئات الجديدة والبيانات الإضافية، وستتلقى مؤسسات الدولة في الدول معلومات أكثر تفصيلاً وموثوقية.

على سبيل المثال، سيتمكن حرس الحدود من التحقق مما إذا كانت قد صدرت تحذيرات لأجنبي قادم. وما إذا كان هذا الشخص لا يشكل تهديدًا أمنيًا ، كما جاء في بيان الوزارة.

الآن وقد تم تحديث النظام رسميًا، ستتمكن السلطات الليتوانية المختصة من إصدار تنبيهات. بشأن الأشخاص المفقودين والمطلوبين الذين يمثلون تهديدًا للأمن العام.

علاوة على ذلك، ستتمكن السلطات أيضًا من إدخال تحذيرات وقائية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر. وستكون قادرة على تخزين البيانات البيومترية في SIS لغرض التحقق من هوية الأفراد المسجلين في النظام.

بصرف النظر عن القدرة على التحقق من هوية الأشخاص المسجلين. ستجمع SIS أيضًا سجلات الحمض النووي للأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم وستتضمن القياسات الحيوية والأدوات الجديدة لمكافحة الجريمة والإرهاب.

أوضحت السلطات الليتوانية أنه بمجرد إدخال تنبيه إلى SIS من قبل إحدى الدول الأعضاء ، يصبح متاحًا في الوقت الفعلي للآخرين ، ويمكن للسلطات ، مثل الشرطة وحرس الحدود ، إصدار تنبيهات.

وأضافت الوزارة أنه “بعد تلقي المعلومات ، تتاح للضباط الفرصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ارتكاب عمل إجرامي”.

بدأ تشغيل نظام معلومات شنغن في 7 مارس 2023 في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي / شنغن باستثناء قبرص.

وفقًا للمفوضية، ستكون SIS مع النظامين الآخرين القادمين – نظام معلومات السفر الأوروبي. والترخيص (ETIAS) ونظام الدخول / الخروج (EES) ، جزءًا من أنظمة إدارة الحدود الأكثر تقدمًا في العالم.