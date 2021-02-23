تحديد التدابير الخاصة بالإجراءات الوقائية من كورونا لإبرام الصفقات العمومية

تم تحديد التدابير الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من كورونا حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء بنص 21-72 المؤرخ في 16 فيفري، أنه يمكن للمصلحة استثنائيا، القيام بتسوية، على رصيد الحساب، السعر المنصوص عليه بالصفقة.

ويمكن للمصلحة القيام بالتسوية، بعد الموافقة الصريحة من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، قبل التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.

كما يحق لها، بموجب هذا المرسوم الرئاسي، منح تسبيقات دون تقديم المتعامل المتعاقد كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات.

وأوضح النص أن التدابير تطبق إذا ترتب ضرر بالمصلحة، على رفض الأخيرة المتعاقدة لقواعد الدفع و/أو التمويل المقررة بالصعيد الدولي.