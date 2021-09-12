جاء في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، اليوم الأحد، تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة.

وذلك وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

كما سيتم استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

بالإضافة الى إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابة الجزائية.

مع التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.