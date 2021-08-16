تحديد قائمة المواد والأدوية المؤثرة عقليا التي تشكل خطر في الإفراط بإستعمالها وإدمانها

حدد قرار وزاري مشترك قائمة المواد والدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها. وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 61 قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. والتي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.

وتطبق أحكام هذا القرار على كل الاختصاصات الصيدلانية المسجــلة والمطابقة لـلـتسمـيات الـدولـية المشتركة والأشكال والمقاديـر الواردة في قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثــرة عقـليا الــتي ثبت خـطـر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.

وتضمنت القائمة 24 نوعا من المواد والادوية وهي كالتالي

بوبرينورفين “محلول حقنة 0.3 غ/مل”

ترامادول كلورهيدرات المعبرعنها بترامادول (أقراص 50 مغ وتحميلة 100 مغ وحبوب مغلفة ذات تحرير مطول 100 مغ

محلول حقنة في العرق/حقن في العرق 50مغ/1مل)

براسيتامول/ ترامادول كلورهيدرات سواء كانت حبوب مغلفة أوحبوب قابلة للتجزئة أوأقراص (325 مغ / 37.5 مغ)

ترامادول هيدروكلوريد (حبوب مغلفة ذات تحرير مطول 300 مغ).

كلونازيبام (حبوب وحبوب قابلة للتجزئة الرباعية 2 مغ ومحلول للشرب 2,5 مغ/مل).

بريغابالين (اقراص 25 مغ و50 مغ و75 مغ و100 مغ و150 مغ و300 مغ).

تريهكسفنيديل (أقراص تحرير مطول 2 مغ و5 مغ وحبوب/حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ و5 مغ).

كلورازيبات ديبوتاسيك (حقنة مجفدة 20مغ/2 مل و50 مغ/2.5 مل) .

ميدازولام (محلول حقنة وفي المستقيم 1 مغ/مل و 5 مغ/ 5 مل وحبوب مغلفة قابلة للتجزئة 10 مغ).