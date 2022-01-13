تحديد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة

قدم وزير الداخلية كمال بلجود خلال إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.

ولهذا الغرض، يقدم مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي. ويأتي هذا من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى الـمحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي.

وجدير بالتوضيح أن الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة الـمباشرة للوالي.

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أسدى والي ولاية الجزائر العاصمة أحمد معبد اليوم الاربعاء تعليمات لفك الخناق المروري وهذا في اطار مخطط الولاية.

كما أسدى معبد جملة من التعليمات منها تسريع إنجاز المشاريع التي هي في طور الإنجاز.

بالاضافة الى إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لتطبيق هذا المخطط.

الى جانب تدليل العقبات وتسهيل إجراءات سير المشاريع في مختلف مراحلها، مع ضرورة إحترام أجال الإنجاز، و النوعية في الإنجازمن طرف المؤسسات.

كما اطلع ذات المسؤول على عرض مفصل لمختلف المشاريع الخاصة بهذا المخطط. وفي هذا الشأن برمج الوالي خرجات ميدانية لمعاينة كل المشاريع، مشروع بمشروع.

للاشارة، فقد ترأس معبد اليوم الاربعاء إجتماعا لهذه اللجنة بحضور الأمين العام للولاية. إضافة إلى رئيس الديوان، مع الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية للولاية،

وممثلوا وزارة الأشغال العمومية والنقل. وكذا مدراء من قطاعات أخرى.

بجاية.. بتسريع أشغال الأشطر المتبقية من مشروع طريق السيار

أمر والي ولاية بجاية نور الدين كربوش، كل المتدخلين في مشروع منفذ طريق السيار الرابط بجاية بالطريق السريع شرق غرب من أحنيف الى غاية ميناء بجاية على مسافة 100 كلم تتمة أشغال الأشطر المتبقية.

وأمر جمبع الفطاعات المتدخلة في المشروع بالتنسيق المحكم لرفع كل العوائق والنقائص مع إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أسغال هذا المشروع الحيوي.

كما ألح على العمل لتسريع وتيرة الإنجاز لكي يتم تسليم شطر الممتد من تقريت الى سيدي عيش عاجلًا.

كما شدد كربوش خلال لقاء له مع كافة المتدخلين على تعزيز ورشات المشروع بالوسائل البشرية والمادية اللازمة و اعطاء دفع قوي للشطر الممتد من منطقة سيدي عيش الى تقريت.