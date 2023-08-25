تحديد مكان وموعد مواجهة اتحاد العاصمة والأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارا حاسما بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين اتحاد العاصمة والأهلي المصري.

ويستعد الاتحاد بطل كأس “الكاف” لمواجهة الأهلي المصري بطل رابطة أبطال إفريقيا، في مباراة كأس السوبر الإفريقي في النسخة المقبلة.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورت” القطرية، أن كاف قرر إقامة مباراة كأس السوبر في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

بينما أشارت صحيفة “البلاد” السعودية منتصف شهر أوت الجاري، إلى أن “كاف” وقع عقد شراكة مع المملكة السعودية مؤخرا، يفيد بموجبه تنظيم كأس السوبر يوم 15 سبتمبر المقبل.

للإشارة فإن الهيئة الإفريقية، لم تكشف إلى حد كتابة هذه الأسطر، أي شيء رسمي بخصوص موعد ومكان إجراء السوبر الإفريقي.