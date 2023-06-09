تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2023
أعلنت مجلة فرانس فوتبول، اليوم الجمعة، عن موعد إقامة حفل الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وحسب التغريدة التي نشرتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فقد تم تحديد تاريخ 30 أكتوبر كموعد لحفل الكرة الذهبية.
كما أوضحت المجلة الفرنسية، عبر تغريدتها على تويتر، أنه سيتم ترشيح 30 لاعبا للجائزة، وسيتم الكشف عن أسمائهم بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.
See you in september! 🌕👀
Men’s Ballon d’Or: 3⃣0⃣ nominees
Women’s Ballon d’Or: 2⃣0⃣ nominees
Yachine Trophy: 🔟 nominees
Kopa Trophy: 🔟 nominees#ballondor pic.twitter.com/HriFktA6Nv
— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
🌕✨ Save the date for a special night…
📍 Théâtre du Châtelet, Paris#ballondor pic.twitter.com/adJBxSohwx
— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
See you in september! 🌕👀
Men’s Ballon d’Or: 3⃣0⃣ nominees
Women’s Ballon d’Or: 2⃣0⃣ nominees
Yachine Trophy: 🔟 nominees
Kopa Trophy: 🔟 nominees#ballondor pic.twitter.com/HriFktA6Nv
— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023