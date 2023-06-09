تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، اليوم الجمعة، عن موعد إقامة حفل الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وحسب التغريدة التي نشرتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فقد تم تحديد تاريخ 30 أكتوبر كموعد لحفل الكرة الذهبية.

كما أوضحت المجلة الفرنسية، عبر تغريدتها على تويتر، أنه سيتم ترشيح 30 لاعبا للجائزة، وسيتم الكشف عن أسمائهم بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.