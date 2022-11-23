حماية المستهلك تحذر من هذه المواد أجنبية الصنع تباع في الأسواق

حذرت نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منشور لها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك دخول مواد سريعة التلف من مختلف الماركات السوق الجزائرية.

واوضحت حماية المستهلك أن كميات كبيرة من المواد سريعة التلف تباع في المحلات الكبرى دخلت إلى الجزائر عبر الكابة معظمها يستلزم احترام سلسلة التبريد. وتابعت حماية المستهلك ان الوسم مكتوب بلغة لا يفهمها المستهلك ما يجعله منتوجا غير مطابق تماما. كما انه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك .

وجاء في مضمون منشور حماية المستهلك:

كميات كبيرة من المواد سريعة التلف من مختلف الماركات دخلت السوق الجزائري عم طريق “الكابة” بنسبة احتمال كبيرة، و يتم تداولها في المحلات الكبرى على نطاق واسع … علما ان معظمها يستلزم احترام سلسلة التبريد. والاغرب ان الوسم مكتوب بلغة لا يفهمها المستهلك ما يجعله منتوجا غير مطابق تماما، ويمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك .

وأرفقت المنشور بصورة من احد المساحات الكبرى بالعاصمة .