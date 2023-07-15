تحذيرات حمراء.. موجة حر قياسية تجتاح أوروبا

ستشهد أوروبا خلال السبت والأحد، درجات حرارة مرتفعة، في وقت أحكمت الموجة الحارقة “سيربيوس” قبضتها على جنوب أوروبا.

ويتوقع أن تواصل درجات الحرارة في إيطاليا ارتفاعها إلى الحد الذي يجعل البدن يتصبب عرقا.

وحسب الأرصاد الجوية فإن الحرارة في البلاد ستكون أعلى بـ12 درجة مئوية من معدلها العام، الأحد.

وأصدرت 5 مدن في جزيرة صقلية بالجنوب الإيطالي تحذيرات جديدة للسكان بشأن الخروج في منتصف النهار.

وكانت وزارة الصحة في إيطاليا قد أصدرت التحذير نفسه في 10 مدن، من بينها العاصمة روما الجمعة.

كما أصدرت السلطات في قبرص، تحذيرا أحمر اللون، دعت فيه السكان إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر. وتجنب استخدام أي آلة تؤدي إلى اندلاع حرائق.

وفي العاصمة نيقوسيا، لجأ أكثر من 20 من كبار السن إلى مأوى من الحرارة خصصته السلطات لمواجهة موجات الحر في الصيف.

وستبلغ درجة الحرارة في نيقوسيا بحلول منتصف نهار السبت 43 درجة مئوية. علما بأن الرطوبة تبلغ عن الشاطئ 65 في المئة.

ويأتي هذا بعد أن وصلت درجات الحرارة في اليونان فوق 40 درجة مئوية.

وفي إسبانيا، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في 12 منطقة على الأقل من أصل 17 منطقة في البلاد.

ووصلت الحرارة في بلدة ألبوكس جنوب شرقي البلاد إلى 45 درجة مئوية يوم الأربعاء.

وأصدرت هيئة الطوارئ الإسبانية تحذيرا من موجة حر جديدة، يتوقع أن تبدأ الأحد، مع درجات حرارة قياسية.