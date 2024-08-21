تحذير أممي: إنتشار الجماعات المسلحة يهدّد حياة ملايين الأطفال في شمال نيجيريا

قال تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح في نيجيريا. أن الأطفال في شمال شرق نيجيريا ما زالوا يواجهون انعدام الأمن المتزايد بسبب وجود جماعات مسلحة.

ووفق التقرير الأممي ارتكبت الجماعات المسلحة 2519 انتهاكًا خطيرًا ضد 1250 طفلًا في الفترة من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 ، وظلت تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا. بالإضافة إلى التسبب في عمليات نزوح جماعية. وبحلول ديسمبر 2023، نزح نحو 2.1 مليون شخص. بمن فيهم الأطفال، في شمال شرق نيجيريا.

وأضاف التقرير الأممي أنه ظل اختطاف الأطفال (1,105) هو الانتهاك الأكثر انتشارا، وخاصة في عام 2023 الذي سجل أعلى عدد من الأطفال. الذين تم التحقق من اختطافهم (859) منذ عام 2014؛ ويليه التجنيد والاستخدام (821) والعنف الجنسي (439).

وأكد التقرير الأممي: يعيش الأطفال في نيجيريا وخاصة في الشمال الشرقي في حالة من انعدام الأمن الشديد. بسبب وجود الجماعات المسلحة ومن جانبها أوضحت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة.